أسقف منفلوط يزور مزرعة القمص داوود لمعى بالخطاطبة

وتوجه أسقف منفلوط بعد ذلك للقاهرة، حيث اجتمع مع القمص داوود لمعى، لبحث شؤون خدمة الأنبا إبرام للرعاية والاهتمام بإخوة الرب "الفقراء" داخل الإيبارشية وترتيباتها للفترة القادمة. كما قدم الأنبا ثاؤفيلس كلمة روحية عن سفر القضاة بالعهد القديم، لأمناء خدمة الأنبا إبرام عبر تقنية زووم "zoom".

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