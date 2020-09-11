بالبنط العريض يكشف أصحاب الأقلام المأجورة فى الصحافة الأجنبية

ويختار فاروق، نموذجين للكتاب، الأول وهو النموذج العدائى الذى يكتب مهاجمًا ومرددًا لأكاذيب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة والذى يحاول خلق رأى عام زائف تجاه عدد من القضايا فى الداخل المصرى، ومع هذا النموذج يقدم البرنامج بالمستندات ما يثبت علاقة هذا النوع من الكتاب بالدول المعادية لمصر، ويكشف عن التمويل والتوجيه، ويستعرض نماذج من المقالات المغلوطة للكاتب.
أما النموذج الثانى فهو للكتاب الأجانب المحايدين الذين يبنون ما يكتبونه عن مصر على حقائق وبيانات حقيقية من الواقع ولا ينجرفون ناحية الشائعات التى ترددها أبواق إعلام الشر فى قطر وإسطنبول ولندن، ويعرضون للعالم حقيقة الإنجازات التى تتم على أرض مصر.
وخصص حسام فاروق، حلقة الغد، عن أحد أبرز الكتاب والباحثين الأمريكيين الكارهين لمصر بعد 30 يونيو 2013، وهو ما سيكون مفاجأة للمشاهدين.
"بالبنط العريض" يبث على الهواء مباشرة الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت من كل أسبوع، على القناة الفضائية المصرية.
البرنامج إعداد وتقديم حسام فاروق وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.
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