وفى سياق آخر، استقبلت أمس الخميس، مارى فرانسواز فوكية عازر، مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية بدمياط، وإيلاريا أنور، بدير دمياط، المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، ومارسيل، الرئيسة العامة للرهبنة، ولوسى، المستشارة الأولى للرهبنة، وذلك فى زيارتهم التفقدية للمدرسة، ودير الراهبات بدمياط. يأتى ذلك فى إطار الجولات التفقدية للمطران نيقلاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفير الفاتيكان بمصر يزور دير الآباء البندكتيين بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.