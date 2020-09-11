سفير الفاتيكان بمصر يزور دير الآباء البندكتيين بالإسماعيلية

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وفى سياق آخر، استقبلت أمس الخميس، مارى فرانسواز فوكية عازر، مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية بدمياط، وإيلاريا أنور، بدير دمياط، المطران نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، ومارسيل، الرئيسة العامة للرهبنة، ولوسى، المستشارة الأولى للرهبنة، وذلك فى زيارتهم التفقدية للمدرسة، ودير الراهبات بدمياط.
يأتى ذلك فى إطار الجولات التفقدية للمطران نيقلاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر.
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