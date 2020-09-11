ارتفاع منسوب النيل يتسبب في غرق أراضي بطرح النهر في قرية دلهمو بالمنوفية (صور)

شهدت العزبة القبلية بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، غرق بعض المنازل والمحاصيل في نهر النيل بأشمون، بسبب ارتفاع منسوب مياة نهر النيل، وأكد أحد الاهالى، أن الأزمة للأسف تتكرر مع كل موسم فيضان، وتتأثر البيوت المقامة فى جزر النيل بفرع رشيد، وعلى الجسور المنخفضة طرح النهر.

ورغم تحذيرات الموارد المائية للمزارعين فى المنوفية من ارتفاع منسوب المياه، لم يستجيب الأهالى وقامو بزرع أراضى طرح النهر.