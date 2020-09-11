- 1/2
- 2/2
شهدت العزبة القبلية بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، غرق بعض المنازل والمحاصيل في نهر النيل بأشمون، بسبب ارتفاع منسوب مياة نهر النيل، وأكد أحد الاهالى، أن الأزمة للأسف تتكرر مع كل موسم فيضان، وتتأثر البيوت المقامة فى جزر النيل بفرع رشيد، وعلى الجسور المنخفضة طرح النهر.
ورغم تحذيرات الموارد المائية للمزارعين فى المنوفية من ارتفاع منسوب المياه، لم يستجيب الأهالى وقامو بزرع أراضى طرح النهر.
WhatsApp Image 2020-09-11 at 5.41.28 PM
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ارتفاع منسوب النيل يتسبب في غرق أراضي بطرح النهر في قرية دلهمو بالمنوفية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.