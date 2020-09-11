نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون في المقال التالي
وتناول الاتصال التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤي وتعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.
واتفق الزعيمان على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين، مع التأكيد على موقف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الليبية وكذلك دعم ومساندة لبنان حكومة وشعبًا حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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