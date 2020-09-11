نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول الاتصال التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤي وتعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

واتفق الزعيمان على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين، مع التأكيد على موقف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الليبية وكذلك دعم ومساندة لبنان حكومة وشعبًا حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

