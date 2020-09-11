الارشيف / أخبار مصرية

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول الاتصال التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤي وتعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

واتفق الزعيمان على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين، مع التأكيد على موقف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الليبية وكذلك دعم ومساندة لبنان حكومة وشعبًا حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا