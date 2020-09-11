نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار: انتهينا من ترميم 9 كباش في الكرنك بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك.

وقام الدكتور مصطفى وزيري بشرح مفصل على أعمال الترميم؛ موضحًا أن تسعة من هذه التماثيل التي تتكون من 29 تمثالا لكباش، قد تم الانتهاء من ترميمها تماما ويعمل المرممين المصريين على استمرار الأعمال للانتهاء من أعمال ترميم باقي التماثيل.

وأشار وزيري إلى أن مشروع الترميم يضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدة، كما تم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.

Advertisements

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار بدأ في شهر مايو الماضي مشروع ترميم تلك الكباش بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.

وكانت هذه التماثيل في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال ترميم تمت عليها في أوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك.

حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم مغطي بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر، وقطع صغيرة من الأحجار الأمر الذي أثر سلبا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية، فيما بين الجزء السفلي لها والوصول إلى قاعدة الكبش والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها الى بودرة رملية.