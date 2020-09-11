نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تفقد الكرنك.. وزير السياحة والآثار يستمع لرأي السائحين في الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الجمعة، بمجموعات من السائحين الأوكرانين والأمريكان، خلال تفقد لمعابد الكرنك وأعمال ترميم الكباش الموجوده خلف الصرح الأول بالمعبد، في إطار زيارته إلى محافظة الأقصر، بعد استئناف السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك.

واستمع الوزير للسائحين الذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة، كما حرصوا على التقاط الصور الجماعية مع الوزير.

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وحرص العناني على التقاط صورة تجمع بين خفراء معبد الكرنك وأحد المجموعات السياحية، فالسياحة هي أفضل وسيلة للتقارب بين الشعوب.

وأعرب السائحون عن سعداتهم بالتقاط هذه الصور مع المصريين الذين اثنوا على سماحتهم وحسن طباعهم وكرم ضيافتهم.

وبعد الاستماع إلى شرح مصطفى وزيري عن أعمال ترميم الكباش الموجودة خلف الصرح الأول للمعبد، وجهت إحدى السائحات الأمريكان الشكر لوزارة السياحة والآثار على المجهود الذي تبذله الوزارة في الحفاظ على الآثار للأجيال القادمة.