نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس خلال الايام المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا السبت:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا السبت مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة علي حلايب وشلاتين.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

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طقس يوم الإثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الإثنين المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وفيما عن درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

