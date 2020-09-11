لميس جابر : جامع عمرو بن العاص أُسس من جذوع النخل وفُرش بالحصا

تحدثت الإعلامية والكاتبة لميس جابر، فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، عن مسجد عمرو بن العاص أشهر المساجد فى مصر وتاريخها بمنطقة مصر القديمة.





وأضافت جابر أنه مع بداية فتح عمرو بن العاص لمصر للقضاء على الدولة البيزنطية، وإنشائه مدينة الفسطاط التى تعد عاصمة الدولة المصرية فى ذلك الوقت، قرر عمرو أن يكون هناك مسجدا يؤدى فيه المسلمون الصلاة والشعائر الدينية. وأوضحت أن مساحة المسجد لا تتخطى 25 مترا فى 15 مترا، وأسسه من جذوع النخل كما أنه فرش الأرض بالحصا.

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