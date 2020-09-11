لميس جابر تحكى قصة مراحل توسعة جامع عمرو بن العاص

وأضافت جابر أن المسجد شهد توسعًا كبير منذ إنشائه، حيث إن عمرو بن العاص أسس "بابين" للمسجد أحدهما أمام منزله وآخر أمام منزل ابنه عبدالله، كما أنه تم بناء سقف الجامع من سعف النخيل.

وتابعت: "بدأت التوسعة عام 53 هجريا عندما اشتكى المصلون من ضيق المسجد، وانخفاض سقف الجامع لدرجة أنهم فى الصيف كانوا لا يستطيعون الجلوس مدة طويلة بداخله، فأمر معاوية بتزويد المكان من الشرق بعد دارعمرو بن العاص ودهنه بالطلاء وزخرفته".

وقررمعاوية بناء منارة هى "المئذنة" وأمر بالأذان فى وقت واحد، وفرش الجامع بالحصير بديلا عن الحصى.

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