وأضافت جابر أن المسجد شهد توسعًا كبير منذ إنشائه، حيث إن عمرو بن العاص أسس "بابين" للمسجد أحدهما أمام منزله وآخر أمام منزل ابنه عبدالله، كما أنه تم بناء سقف الجامع من سعف النخيل.
وتابعت: "بدأت التوسعة عام 53 هجريا عندما اشتكى المصلون من ضيق المسجد، وانخفاض سقف الجامع لدرجة أنهم فى الصيف كانوا لا يستطيعون الجلوس مدة طويلة بداخله، فأمر معاوية بتزويد المكان من الشرق بعد دارعمرو بن العاص ودهنه بالطلاء وزخرفته".
وقررمعاوية بناء منارة هى "المئذنة" وأمر بالأذان فى وقت واحد، وفرش الجامع بالحصير بديلا عن الحصى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لميس جابر تحكى قصة مراحل توسعة جامع عمرو بن العاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.