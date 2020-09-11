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لميس جابر تحكى قصة مراحل توسعة جامع عمرو بن العاص

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محمد الحنبوصى 2020-09-11 18:13 0 تبليغ

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وأضافت جابر أن المسجد شهد توسعًا كبير منذ إنشائه، حيث إن عمرو بن العاص أسس "بابين" للمسجد أحدهما أمام منزله وآخر أمام منزل ابنه عبدالله، كما أنه تم بناء سقف الجامع من سعف النخيل. 

وتابعت: "بدأت التوسعة عام 53 هجريا عندما اشتكى المصلون من ضيق المسجد، وانخفاض سقف الجامع لدرجة أنهم فى الصيف كانوا لا يستطيعون الجلوس مدة طويلة بداخله، فأمر معاوية بتزويد المكان من الشرق بعد دارعمرو بن العاص ودهنه بالطلاء وزخرفته".

وقررمعاوية بناء منارة هى "المئذنة" وأمر بالأذان فى وقت واحد، وفرش الجامع بالحصير بديلا عن الحصى. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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