وبحسب بيان نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جاءت الشروط بأن لا يقل يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا، وتقدير جيد جدًا.
للاطلاع على الشروط يمكن الدخول على موقع الهيئة على الرابط التالى www.nat.org.eg.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القومية للأنفاق تعلن عن 227 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.