القومية للأنفاق تعلن عن 227 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات

وبحسب بيان نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جاءت الشروط بأن لا يقل يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا، وتقدير جيد جدًا.

للاطلاع على الشروط يمكن الدخول على موقع الهيئة على الرابط التالى www.nat.org.eg.