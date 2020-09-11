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القومية للأنفاق تعلن عن 227 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات

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فهمى غالى 2020-09-11 19:00 0 تبليغ

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وبحسب بيان نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جاءت الشروط بأن لا يقل يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا، وتقدير جيد جدًا.

للاطلاع على الشروط يمكن الدخول على موقع الهيئة على الرابط التالى www.nat.org.eg.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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