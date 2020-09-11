قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه عن منطقة الوراق "وراق العرب- شارع القومية"، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت.





وأوضحت أن قطع المياه يأتى نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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