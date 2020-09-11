الأنبا أغاثون عن أزمة موضوع الأنبا إبيفانيوس : أنا عضو المجمع المقدس

أصدر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، بيانًا مطولًا منذ قليل، رد فيه على تعليق قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، فى عظته الأسبوعية، بعد رفعه قضية ضد إحدى الصحفيات، بسبب موضوع لها عن "مقتل الأنبا إبيفانيوس"، متهمها بالسب والقذف ضده وإهانة البابا شنودة والبابا تواضروس والمجمع المقدس.





وقال البابا، إن القضية تصرف فردى والأسقف لم يستشر أحدا فى هذا الأمر ولم يأخذ رأى المجمع المقدس وتصرفه لا يمثل الكنيسة، وفى رده على البابا قال الأنبا أغاثون: "هذا الكلام سبب جرح له، خصوصًا وأن البابا تواضروس، لم يقل الأب قبل كلمة الأسقف".

وأضاف الأنبا أغاثون، أنه قدم للبابا تواضروس، والمجمع المقدس مسبقا ما كتبته الصحفية وما كتبه كمال زاخر، وملخص لهما وبيان الإهانات فيهما.

وأكد أسقف مغاغة والعدوة، أنه ليس خارجا عن الكنيسة، وأنه عضو المجمع المقدس، ومن هذا المنطلق رفع القضية.

ومن المقرر طرح القضية غدا فى جلسة عاجلة، وينقسم الرأى العام القبطى بين تأييد البابا تواضروس فى موقفه الداعم لحرية الصحافة ودعم الأنبا أغاثون، فى موقفه ضد الكتاب.