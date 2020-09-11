لميس جابر تروى قصة نجفة وزنها 7 قناطير من الفضة بمسجد عمرو بن العاص

قالت الإعلامية والكاتبة لميس جابر، إن جامع عمرو بن العاص شهد تعديلات كبيرة فى عهد الحاكم بأمر بالله، حيث أمر بوضع 1298 مصحفا مكتوبا بالذهب داخل المسجد، وأرسل نجفة ضخمة ثمنها 100 ألف درهم وزنها 7 قناطير من الفضة، وفى وقت المواسم كان الجامع يوقد بـ 100 قنديل.





وأوضحت جابر فى برنامجها "خمسينة شاى" الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن الوزير شاور خشى من استيلاء الصليبين على مدنية الفسطاط فاستقر على حرقها وظلت النيران 54 يوما مشتعلة ما تسبب فى حريق المنازل ومسجد عمرو، ثم جاء صلاح الدين الأيوبى وجدد الجامع وأعاد بناء وجهاته، بعدها جاء العصر المملوكى وتوالت الإصلاحات وكان من أهمها بناء المنارتين الموجودتين حاليًا داخل المسجد. وذكرت أن "الحملة الفرنسية خربت مساجد مصر، واستولت على الأخشاب الخاصة بالمسجد حتى جاء الخديو إسماعيل وقام بتجديده". Advertisements

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