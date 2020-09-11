قصة الطفل المشرد الذى أنقذه فريق أطفال بلا مأوى للمرة الثانية

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، للمرة الثانية الطفل محمد، أحد الأطفال المشردين بمنطقة وسط البلد، بعد انتشار استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إثر تعرضه للضرب والأذى من مجهولين.





وذكر مصدر فى فريق برنامج أطفال بلا مأوى، أنه سبق وجرى وضع هذا الطفل الذى لا يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، فى إحدى دور التربية، حيث اكتشف أن أسرته تعيش فى منطقة بشتيل وتعمل فى التسول.

وبعد رعايته من قبل "أطفال بلا مأوى"، تعمد أهله تهريبه من الدار، وأخذوه مرة أخرى ليعمل فى التسول مجددا بمنطقة وسط البلد.

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وكان عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قد نشروا أمس استغاثة من أجل توفير رعاية للطفل، بعد تعرضه للضرب من قبل أحد الأشخاص.

وقالت جنا علاء عبر فيسبوك: "اللى يعرف جمعية أو دار ممكن تتبنى الولد ده ياريت يساعده، هو فعلا حالته وحشه أوى والعيال اللى فى الشارع ضاربينه جامد أوى ومعورينه فى كل حتة فى جسمه وشكله طيب أوى وغلبان مامته ماتت وباباه اتجوز ورماه فى الشارع".





وأضافت: "هو موجود فى وسط البلد فى شارع قصر النيل جمب الشاوربى، أنا صورته وهو قال ياريت حد ياخده عشان هو آخره بكره وهيمشى من الشارع ده عشان العيال اللى بتضربه.. متكسلوش بالله عليكم".

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا، للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من 17 وحدة متنقلة، تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الغربية ، بورسعيد، السويس، بنى سويف، أسيوط، المنيا".