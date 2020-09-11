نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور: غلق مطلع الدائري باتجاه الزراعي وشبرا بنها لمدة 4 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق مطلع الطريق الدائري بشكل كلى، أمام القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر لمدة 4 أيام، بسبب أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات المرورية.

ويجري تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر، فإنه سيتم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي الى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي و طريق شبرا بنها الحر وذلك لمده 4 ايام، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / 9 /2020 وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 /9 .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها ستقوم بإجراء تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهي كالاتي، القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدي الى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي .