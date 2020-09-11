تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء .. الحصاد الأسبوعى للحكومة

وجاء فى التقرير، الذى نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسى ومتنوع من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامهما فى إقامة منطقتين لوجيستيتين، الأولى على مساحة 27,45 فدان، فى ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15,41 فدان، فى ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشرى بجامعة الوادى الجديد.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31-8-2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً، بجانب اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24-8-2020، والتى وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعى، بجامعة الفيوم، وكذلك الموافقة على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعى، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 المتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة فاروس"، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء والاصطناعى، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"، بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى، لاستعراض تطورات الأداء فى القطاع المصرفى منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذلك معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور وزير المالية، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة دمياط، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، ومدير أمن دمياط، وكذلك اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات التى تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، بحضور رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والمهندس الاستشارى، محمد الخطيب، بجانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وكذلك المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن المحافظة.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء، لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولى الجهات المعنية، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة كفر الشيخ، وكذلك المشروعات المقترح تطويرها خلال الفترة المقبلة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ومدير الأمن، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التنمية بمحافظة الدقهلية، ومناقشة سبل تذليل جميع المعوقات والتحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بها، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ومدير أمن الدقهلية.

وشملت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل دعم الأشقاء فى السودان لمواجهة الفيضانات، وتنظيم كأس العالم لكرة اليد، والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بالإضافة إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة السويس، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحافظة فى إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ونائبه، ومدير أمن السويس، فضلاً عن اجتماع لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسؤولى الوزارة، ونائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسؤولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسؤولى عدد من الشركات.

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وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، بحضور محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة لاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظ المنوفية لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى المحافظة، وأخيرًا اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة بورسعيد، وذلك بحضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة.

وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تلقيه تقريرًا من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على موقف توفير الأدوية المتعلقة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر أغسطس الماضى، بجانب حضور فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التى تستضيف مصر فى نسختها الـ27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 32 دولة، لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لليد، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلى الدول ومسؤولى الاتحاد الدولى والمصرى والمنتخبات المشاركة، فضلاً عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحى الطبية خلال شهر أغسطس 2020، حيث تلقت المنظومة 8288 شكوى واستغاثة وطلبًا فى مجال الصحة منها 1996 بلاغًا بشأن فيروس كورونا، وكذلك متابعة جهود مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات، وتأكيده على أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل يسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها.

كما تضمنت الأنشطة أيضًا وفقًا للتقرير، متابعة جهود الإغاثة العاجلة التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء فى جمهورية السودان، وذلك فى إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك، لمواجهة السيول والفيضانات التى تجتاح مناطق مختلفة بالسودان، بجانب متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وكذلك استعراض تقرير قدمته وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التى قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "اليوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها، وعقد مؤتمر صحفى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائى المخالف فى المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، والزراعة واستصلاح الأراضى.

كما استعراض تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس، حيث تعاملت المنظومة مع 95 ألف شكوى نصيب الوزارات منها 74% والمحافظات 23% والجامعات 1% والجهات الأخرى 2%، وأخيرًا تلقى تقرير من وزير التنمية المحلية، أكد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تصل إلى 70%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مدبولى مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة مثل بناء الإنسان والتحول الرقمى، بجانب لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وتأكيده على أهمية العمل على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين.