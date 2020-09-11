بدءا من السبت .. غلق مطلع دائرى الوراق لمدة 4 أيام

وتستغرق الأعمال 4 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح بعد غد السبت، وحتى الساعة 12 صباح الأربعاء المقبل، الأمر الذى يستلزم تحويلات مرورية.

وأشارت المحافظة فى بيان لها، إلى أن الغلق يأتى فى ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وتحديدا فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلومتر.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستجرى تحويلة مرورية، خلال تنفيذ الأعمال، بحيث أن القادم من مناطق الوراق ويرغب فى الصعود أعلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعى، يستكمل السير فى طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه محور الضبعة، ثم الصعود أعلى محور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مناطق القاهرة، ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائرى مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعى.

ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أى معوقات، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة ستضع كافة وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال، كما ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال.