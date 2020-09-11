بادجي يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى ..وكهربا على دكة البدلاء

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، في المواجهة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي

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خط الهجوم : اليو بادجي

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر

من ناحية أخرى، ينتظم حسين الشحات، لاعب الفريق، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى. ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.