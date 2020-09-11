السيسى يثمن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل: خطوة نحو الاستقرار

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال السيسى فى تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثى الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل".

وأضاف: "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".