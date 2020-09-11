وتتسع القاعة لـ 200 شخص، استعدادًا لأن تكون جاهزة لأى اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب، والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.
ويتضمن المقر الملحق بالمقر الرئيسى 4 قاعات اجتماعات، تستوعب كل قاعة 50 عضوًا، و4 مكاتب إدارية.
ويأتى ذلك فى نطاق خطة "أبو شقة" لتطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث المقار الحزبية السياسية فى العالم.
ومن المقرر أن يُلقى رئيس الوفد خطابًا بهذه المناسبة يُذاع مباشرة على الصفحة الرسمية لحزب الوفد – المركز الإعلامى، يتضمن الرد على كافة الشائعات والفتن والمشكلات المُفتعلة التى يواجهها الحزب، وسيكون حديثًا يتسم بالوضوح والشفافية كعهد الوفديين به.
كما سيُعلن "أبو شقة" عن كافة الإجراءات التى سيُعد لها الحزب انتخابات مجلس النواب المُقبلة، وأن حزب الوفد سيخوض هذه الانتخابات كلاعب أساسى وحاملًا للواء المعارضة بدورها الوطنى على الساحة السياسية.
يأتى ذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات.
وشهد المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى أعمال تطوير وتجديد، تضمنت مقر الحزب الرئيسى ومقر الجريدة الرسمى بالدقى على أعلى مستوى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قبل افتتاحه .. شاهد مقر الملحق الجديد لحزب الوفد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.