قبل افتتاحه .. شاهد مقر الملحق الجديد لحزب الوفد

وتتسع القاعة لـ 200 شخص، استعدادًا لأن تكون جاهزة لأى اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب، والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.

ويتضمن المقر الملحق بالمقر الرئيسى 4 قاعات اجتماعات، تستوعب كل قاعة 50 عضوًا، و4 مكاتب إدارية.

ويأتى ذلك فى نطاق خطة "أبو شقة" لتطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث المقار الحزبية السياسية فى العالم.

Advertisements

ومن المقرر أن يُلقى رئيس الوفد خطابًا بهذه المناسبة يُذاع مباشرة على الصفحة الرسمية لحزب الوفد – المركز الإعلامى، يتضمن الرد على كافة الشائعات والفتن والمشكلات المُفتعلة التى يواجهها الحزب، وسيكون حديثًا يتسم بالوضوح والشفافية كعهد الوفديين به.

كما سيُعلن "أبو شقة" عن كافة الإجراءات التى سيُعد لها الحزب انتخابات مجلس النواب المُقبلة، وأن حزب الوفد سيخوض هذه الانتخابات كلاعب أساسى وحاملًا للواء المعارضة بدورها الوطنى على الساحة السياسية.

يأتى ذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات.

وشهد المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى أعمال تطوير وتجديد، تضمنت مقر الحزب الرئيسى ومقر الجريدة الرسمى بالدقى على أعلى مستوى.