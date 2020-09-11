عاجل .. السيسى: اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة لاستقرار المنطقة

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبيان الثلاثى الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.





وقال فى تدوينه له على تويتر :"تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثى الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وثمن الرئيس هذه الخطوة المهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن ما وصفه بـ"اختراق دبلوماسى" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب ترامب فى تغريدة على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم.. الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام، ثانى دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل فى 30 يوما".