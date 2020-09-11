إنفوجراف .. أبرز تصريحات سيدة القطار لـ دوت الخليج

وجهت صفية أبوالعزم، المعروفة بـ "سيدة القطار"، والتى أصرت على دفع ثمن تذكرة مجند خلال استقلاله أحد القطارات عقب تعامل رئيس القطار والكمسرى معه بشكل غير لائق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة.





وقالت سيدة القطار فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، اليوم الجمعة، تعليقا على تقديرات الدولة بعد واقعة قطار القاهرة المنصورة: "هدية الرئيس فضل ونعمة من ربنا.. ربنا كرمنى من سابع سماء".

وأضافت أنها تصرفت بتلقائية مع الموقف، مؤكدة: "أنا بعمل اللى المفروض يتعمل.. ولو أى حد مكانى لازم يعمل كده".

وقالت صفية أبوالعزم، إن الانضمام لصفوف القوات المسلحة، شرف كبير، مؤكدة أنها تتمنى أن يلتحق أولادها بالخدمة فى الجيش المصرى.

وأضافت فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، تعليقا على واقعة قطار القاهرة المنصورة، أنها تصرفت بتلقائية مع الموقف، مؤكدة: "أنا بعمل اللى المفروض يتعمل.. ولو أى حد مكانى لازم يعمل كده".

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وأشارت صفية إلى أنها تتمنى أن يلتحق أولادها بالخدمة فى القوات المسلحة، قائلة: "أنا عندى 3 أولاد.. الأول أخذ إعفاء لسبب طبى.. والثانى فى بكالوريوس تربية.. والثالث فى ثانوية عامة.. وأتمنى أن ينالوا شرف الخدمة فى القوات المسلحة".

ردت سيدة القطار، على الشائعات المغرضة التى رددتها قنوات الجماعة الإرهابية، بأن "الفيديو مفبرك" قائلة: "لو كان مفبرك مكنش ربنا نصفنى.. وأنا بعمل الخير ومنتظره الرد من الرب وليس العبد".

ووجهت سيدة القطار فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، تعليقا على واقعة قطار القاهرة المنصورة، رسالة إلى أبناء الشعب المصرى، قائلة: "وأنت بتتعامل مع العسكرى افتكر إنه خرج من بيته علشان تنام وأنت مرتاح.. افتكر إنه ممكن يسلم على والدته وميرجعش تانى".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، توجهتبخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.