البرلمان العربى يدعو للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة فى ليبيا  

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى، بنتائج الحوار بين وفدى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة والذى اختتم أعماله أمس الخميس، فى مدينة بوزنيقة المغربية بدعوة من المملكة المغربية الشقيقة، لدفع مسار الحل السياسى للأزمة فى ليبيا.





وثمن رئيس البرلمان ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولى المناصب السيادية فى المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتى فى الدولة الليبية، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية فى تأجيج النزاع الليبى.

كما رحب فى بيانه الصادر، اليوم الجمعة، بنتائج الاجتماع التشاورى الذى عُقد بسويسرا فى الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2020 بين الأطراف الليبية، وتوافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً وفق إطار دستورى يتم الاتفاق عليه، فضلاً عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسى وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، وتطبيق قانون العفو الذى أقره البرلمان الليبى، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون فى الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.

وأشاد بالجهود المقدرة التى بذلتها المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها اجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة، وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة فى ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.

وجدد السلمى دعم البرلمان العربى للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة فى ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية، وتنهى جميع صور التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى الداخلى، مطالباً جميع الأطراف الفاعلة فى ليبيا بمواصلة الحوار الليبى الليبى وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبى من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.