عاجل .. السيسى يجرى اتصالا بملك البحرين للتهنئة بخطوة السلام التاريخية‎

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التى قامت بها الشقيقة البحرين، والتى ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. من جانبه أعرب الشيخ حمد بن عيسى، عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس السيسى، ولجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، امتدادا للدور المصرى التاريخى الرائد لنشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

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