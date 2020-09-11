انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار التصالح فى مخالفة البناء تشهد تخفيضات تصل إلى 70% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التنمية المحلية خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أوضح فيه عن تخفيضات ضخمة فى قانون التصالح فى مخالفة البناء تبدأ من 20% وتصل إلى 70% فى جميع محافظات مصر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كافة المواطنين وحرصاً من الدولة فى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما نوه أيضاً عن آلية تقيم أسعار مخالفة قانون البناء والتى من أهمها اتباع البعد الإجتماعى.

أسعار التصالح فى مخالفة البناء محافظة القاهرة:

بدأ سعر التصالح فى محافظة القاهرة من 30% إلى 55% ثم قامت الحكومة المصرية بتخفيض أسعار التصالح اليوم ليبدأ من 20% إلى 70%، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر المتر فى المدن الراقية 807 جنية وسعر المتر فى المناطق الصناعية 709 جنية، وسعر المتر فى المناطق التجارية 1169 جنية.

سعر المتر فى المناطق السكن الغير مخططه يبدأ من 436 جنية ويصل إلى 558 جنية.

سعر المتر فى المناطق الصناعية يبدأ من 407 جنية ويصل إلى 469 جنية.

سعر المتر فى المناطق التجارية يبدأ من 661 جنية ويصل إلى 842 جنية.

أسعار التصالح فى مخالفة البناء محافظة القليوبية:

سعر المتر فى المناطق السكنية الراقية ما بين 300 إلى 400 جنية، سعر المتر فى المناطق الصناعية ما بين 300 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية 1200 جنية.

سعر المتر فى المناطق الغير مخططه سكنية ما بين 300 إلى 400 جنية، وسعر المتر فى المناطق التجارية ما بين 600 إلى 1000 جنية، سعر المتر فى المناطق الصناعية ما بين 150 إلى 300 جنية.

سعر المتر فى القري السكنية ما بين 150 إلى 300 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية ما بين 300 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية، سعر المتر فى المناطق الصناعية ما 75 جنية.

سعر المتر فى العزب والكفور فى المناطق الصناعية 50 جنية، المناطق التجارية 200 جنية، المناطق السكنية من 50 إلى 100 جنية.

أسعار التصالح فى مخالفة البناء محافظة الإسكندرية:

سعر المتر فى المناطق الراقية فى الإسكندرية جاءت كالتالي: سعر المتر فى المناطق السكنية 1130 جنية، سعر المتر فى المناطق الصناعية 1367 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية ما بين 1537 جنية، سعر المتر فى المناطق السكنية ما بين 300 إلى 400 جنية.

سعر المتر فى المناطق الغير مخططه سكنية 263 جنية، وسعر المتر فى المناطق التجارية 421 جنية، سعر المتر فى المناطق الصناعية ما بين 350 جنية.

سعر المتر فى القري السكنية 175 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية ما بين 300 جنية، سعر المتر فى المناطق التجارية 252، سعر المتر فى المناطق الصناعية 220 جنية.

سعر المتر فى العزب والكفور فى المناطق الصناعية 119 جنية، المناطق التجارية 146 جنية، المناطق السكنية من 80 جنية.

أسعار التصالح فى مخالفة البناء محافظة البحيرة:

سعر المتر فى المناطق الراقية سكنى 433 جنية، صناعى 263 جنية، تجاري 395 جنية.

سعر المتر فى المناطق الغير مخططه 240 جنية، فى المناطق الصناعية 263، بالقرى 115 جنية.

سعر المتر فى الكفور والعذب بالمنطقة السكنية 72 جنية أما الصناعية 83 جنية والتجارية 120 جنية.

يمكنك عزيزي القارئ التعرف على آلية تقسيط قيمة التصالح بعد إعلان وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة إلى المخالفين لقانون البناء بالتقسيط، كما يمكنك أيضاً التعرف على رسوم جدية التصالح والتى تم تمديدها حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 نظراً إلى عمليات التزاحم والتكدسات فى اماكن سداد الرسوم فى كل محافظة مصر.