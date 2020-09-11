فيديو .. هالة زايد : الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ كورونا .. ومصر سابقة بخطوة

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن مصر تسبق بخطوة بإجراءاتها، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح المدارس بمعايير معينة وسيتم مراقبة هذه المعايير.
وأوضحت أن قرار غلق المدارس كان فى الوقت المناسب ولم يحدث أى تفش للفيروس، كما تم إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات فى الوقت المناسب، معلقة: "كنا عارفين بنعمل إيه".
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