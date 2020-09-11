فيديو .. هالة زايد : الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ كورونا .. ومصر سابقة بخطوة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأطفال أقل عرضة سواء للإصابة بكورونا أو المضاعفات أو الوفيات ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم أجمع، لافتة إلى أن الدولة اتخذت كل الإجراءات العالمية والوقائية والتوعوية.





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن مصر تسبق بخطوة بإجراءاتها، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح المدارس بمعايير معينة وسيتم مراقبة هذه المعايير. Advertisements وأوضحت أن قرار غلق المدارس كان فى الوقت المناسب ولم يحدث أى تفش للفيروس، كما تم إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات فى الوقت المناسب، معلقة: "كنا عارفين بنعمل إيه".

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