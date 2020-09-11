أبوشقة : هناك حملة شرسة على حزب الوفد .. وسنتصدى لها بالقانون

جاء ذلك خلال افتتاح القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسى للحزب فى بولس حنا بالدقى، اليوم الجمعة.

وأوضح أبوشقة، أن الوفد هو حزب الديمقراطية وهى الإجماع على ما ينتهى إليه الجميع، مشيرًا إلى أنه يعمل من خلال لوائح وقواعد دستورية تنص على أن انتخاب الرئيس فى أى دولة وهو تفويض من المواطنين ويحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة.

وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات لحماية الوفد والوفديين، قائلاً: "أى شخص سيتجاوز سنتخذ الإجراءات وسيتم فصله، وإن ارتكب وقائع تشكل جرائم جنائية سنحول الأمر إلى الجهات المختصة، وإن فعل هذا الأمر فهو ليس وفدى، فالوفدى هو من يحافظ على مستقبل الحزب".

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وأوضح أنه لن يسمح بالجلوس على كرسى مهتز ولا مسيرة عرجاء لذلك سيتصدى بالقانون، مضيفًا: "سنتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة لأن الأمر يختص بأمن الوفد وإحداث فوضى فى الحزب"، لافتًا إلى أنه كلف الشؤون القانونية بالحزب بهذا الأمر، وأيضا تقدم ببلاغ آخر بالصفحات التى تتحدث باسم الحزب.

وتابع: "من تسول له نفسه التطاول سيتم ملاحقته قانونيا، وليس لى هدف شخصى فى هذه الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حزب الوفد".

وأضاف أن أحد الأشخاص عرض 35 مليون جنيه ليكون فى قائمة حزب الوفد فى الانتخابات، ولكنه رفض هذا الأمر، لأن الوفد للوفديين والأمر ليس بيع مقاعد، وأن الحزب مستعد للانتخابات بشكل جيد.