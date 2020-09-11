فيديو .. التعليم : حصة مجموعة التقوية ساعتان وسعرها من 15 إلى 85 جنيها

وأضاف حجازى، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه تم الالتقاء بمديرى الإدارات التعليمية ومعلمين بارزين فى الدروس، واقترحوا أن يدير مجموعات التقوية للصفين 3 إعداى و3 ثانوى الإدارة التعليمية وليس المدرسة، حتى يختار الطالب أى معلم فى الإدارة، مضيفًا: "لو 10 طلاب طلبوا مدرس من أى حتة فى مصر هنوفره".

وأوضح أن الحصة ستكون ساعتين والحد الأدنى لسعر الحصة 15 جنيهًا والأقصى 85 جنيهًا، وسيحددها مدير الإدارة ومجلس الأمناء والآباء، وسيحصل المدرس على الثمن ثانى حصة، بنسبة 85% لصالح المعلم و15% لصالح المدرسة والإدارة.

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وأكد أنه لو اختار الطلبة مدرس من خارج الوزارة وحصل على رخصة مزاولة مهنة سيتم تشغيله.