المفتى : العلماء قالوا إن المسجد المبنى على أرض مغتصبة لا تجوز الصلاة فيه

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن البناء على الأرض لا يجوز إلا بإذن مالكها، مضيفًا: "لو فيه قطعة أرض وعايزين نبنى عليها مسجد لا يجوز اغتصابها من صاحبها، ولكن يجب استئذان صاحبها والحصول على التصاريح اللازمة".





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن العلماء قالوا إن المسجد المبنى على أرض مغتصبة لا تجوز الصلاة فيه، ويأثم من سيصلى فيه. Advertisements وأوضح أن النبى، صلى الله عليه وسلم، عندما أراد بناء المسجد فى المدينة المنورة استأذن أصحاب الأرض، مضيفًا: "ملكية الدولة والأفراد محمية وإلا أصبحنا فى غابة، ولا يجوز أن يعتدى أحد على ملك أحد ولو كان شبرًا واحد من الأرض، لأنه سيطوق به يوم القيامة". وأشار إلى أنه قبل إنشاء محور المحمودية طٌلب من الدار معرفة حكم اعتراض المساجد لطريق المحور، مؤكدًا أن المسجد المبنى بصفة قانونية وتحت مظلة الأوقاف يجوز للدولة هدمه من أجل المصلحة العامة بشرط بناء آخر.

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