الأرصاد : طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 35

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وأوضحت أن الرياح ستكون معتدلة، تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، مع وجود فرصة سقوط أمطار متوسطة بنسبة 20% على حلايب وشلاتين، لافتة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يعطى شعور بارتفاع درجة الحرارة.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فمن المتوقع أن يكون لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وثلاث تربع والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 36 23
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 36 25
نخل 37 20
نويبع 36 29
طابا 35 25
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 39 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 38 25
سوهاج 38 27
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 43 28
ادفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد 42 28
شلاتين 38 29
أبو رماد 37 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 30
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