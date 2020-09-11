نجاح تجربة تربية الأسماك بـ الألواح الأسمنتية في مصر| تفاصيل

قال عاطف عبد الجواد خبير تربية الأسماك، إنه نجح فى إنتاج 12 طنا من أسماك البلطي، فى الحوض الواحد؛ باستخدام تقنية الخلايا الإسمنتية.

واضاف عاطف عبد الجواد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه استخدم منظومة الخلايا الإسمنتية الـ "Ibrs" التى يتم تنفيذها على مساحة 2% من حجم الحوض ، ولكنه استخدمها فى مساحة 1% وحقق أعلى إنتاجية بلغت 10.5 طن.

وأوضح عاطف ، أن النظام الجديد سيتم استخدامه بالكامل بنسبة 6 ألواح اسمنتية على مساحة 2% من الحوض ليرتفع إنتاجه الى 21 طنا، لافتا الى انه نفذ المشروع بالتنسيق مع هيئة السوق الأمريكية على مساحة 56 مترا مكعبا من نسبة المياه باستخدام 3 الواح من الخلايا الإسمنتية بما يساوى 1% من الخلايا الإسمنتية.