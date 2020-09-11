الطفولة والأمومة يثني على فريق التدخل السريع بالتضامن لإنقاذه طفل قصر النيل

تلقى خط نجدة الطفل 16000 بلاغا برقم 16074 بتواجد طفل يتسول في شارع قصر النيل، يبلغ من العمر 10 سنوات، وفي حالة سيئة للغاية.

وباتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع الخطر عن الطفل وسرعة انقاذه، عثر فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عليه في محيط منطقة وسط البلد، وتم التوجه به إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة، لاستصدار قرار بايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة؛ لكون أهليته غير أمينين عليه، ويمتهنون التسول، ويستغلونه في مثل هذه الأعمال.

وتوجهت د. سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالشكر والتقدير، للدكتورة نيفين القباج " وزير التضامن الاجتماعي " و فريق التدخل السريع بالوزارة و وزارة الداخلية؛ لسرعة التحرك في الواقعة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطفل، بما من شأنه رفع هذا الخطر عنه.