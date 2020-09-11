لأول مرة عالميًا.. باحثة مصرية تنجح في رفع إنتاجية فدان الذرة إلى 12 طنا

نجحت الباحثة الشابة زينب فرج فى تطبيق 4 تقنيات حديثة فى زراعة الذرة الصفراء لتقفز بإنتاجية الفدان الى 12 طنا.

وقالت الباحثة زينب فرج للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انها نجحت فى توفير 50% من المياه اللازمة في زراعة الذرة الصفراء و70 % من الطاقة المستخدمة فى زراعتها بتنفيذ 4 تقنيات علمية تحت إشراف الدكتور زكريا الحداد رئيس هندسة النظم الحيوية الزراعية و الدكتور محمد فتحى سالم رئيس مركز ابحاث الزراعة الحيوية.

وأوضحت زينب فرج، ان التقنيات الأربعة تعتمد على استبدال نظام زراعة الذرة على الخطوط من مساحة 70 سنتيمترا الى مساحة 140 سنتيمترا مع الاحتفاظ بنفس كثافة النبات، واستخدام السماد الحيوى نوفا بلس ، والميكنة الزراعية الحديثة لتوفير الجهد وزيادة الانتاجية ، الى جانب حرث شرائح من التربة الزراعية لتوفير الطاقة بمساحة 30 %.