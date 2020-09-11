نجحت الباحثة الشابة زينب فرج فى تطبيق 4 تقنيات حديثة فى زراعة الذرة الصفراء لتقفز بإنتاجية الفدان الى 12 طنا.
وقالت الباحثة زينب فرج للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انها نجحت فى توفير 50% من المياه اللازمة في زراعة الذرة الصفراء و70 % من الطاقة المستخدمة فى زراعتها بتنفيذ 4 تقنيات علمية تحت إشراف الدكتور زكريا الحداد رئيس هندسة النظم الحيوية الزراعية و الدكتور محمد فتحى سالم رئيس مركز ابحاث الزراعة الحيوية.
وأوضحت زينب فرج، ان التقنيات الأربعة تعتمد على استبدال نظام زراعة الذرة على الخطوط من مساحة 70 سنتيمترا الى مساحة 140 سنتيمترا مع الاحتفاظ بنفس كثافة النبات، واستخدام السماد الحيوى نوفا بلس ، والميكنة الزراعية الحديثة لتوفير الجهد وزيادة الانتاجية ، الى جانب حرث شرائح من التربة الزراعية لتوفير الطاقة بمساحة 30 %.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لأول مرة عالميًا.. باحثة مصرية تنجح في رفع إنتاجية فدان الذرة إلى 12 طنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.