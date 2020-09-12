وأضاف فى تصريح لــ "دوت الخليج" اليوم الجمعة، أن عبدالله لديه 3 أشقاء وهم "محمد 33 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وإبراهيم فى الصف الثالث الثانوى الصناعى، ونورا 19 سنة تدرس فى جامعة الأزهر"، مؤكدا أن والدته ربة منزل وينتمى لأسرة محدودة الدخل.
وكان مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر دخول مجند فى خلاف مع كمسارى قطار رقم 948 "المنصورة- القاهرة"، حتى تدخلت سيدة وسددت ثمن تذكرة المجند.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابن خالة مجند قطار المنصورة لـ «دوت الخليج» : عبدالله يعول أسرته بعد وفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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