ابن خالة مجند قطار المنصورة لـ «دوت الخليج» : عبدالله يعول أسرته بعد وفاة والده

وأضاف فى تصريح لــ "دوت الخليج" اليوم الجمعة، أن عبدالله لديه 3 أشقاء وهم "محمد 33 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وإبراهيم فى الصف الثالث الثانوى الصناعى، ونورا 19 سنة تدرس فى جامعة الأزهر"، مؤكدا أن والدته ربة منزل وينتمى لأسرة محدودة الدخل.

وكان مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر دخول مجند فى خلاف مع كمسارى قطار رقم 948 "المنصورة- القاهرة"، حتى تدخلت سيدة وسددت ثمن تذكرة المجند.