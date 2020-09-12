رئيس الوفد : لن نقبل بأقل من 40 مقعدا فى قائمة مجلس النواب

وأوضح أبوشقة، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن الجميع يشاهد الشخصيات التى تأتى لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردى وجميعها شخصيات يعرفها الجميع.

وأشار إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وهو ما يعنى هدم للدولة المصرية، لأن الحزب يمثل المعارضة الوطنية والتى تعد جزء من نظام أى دولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بهدم الحزب.

وأضاف أنه لم يعرف أى اسم حتى الآن من الأسماء التى ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من أجل الوفد، ورفض مناصب كثيرة ولكنه قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد ومن أجل حبه للوفديين.