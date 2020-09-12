فيديو .. وزيرة الصحة : لا اعتقد أن يرحل فيروس كورونا تماما ولكن سنتعايش معه





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع التوقعات تؤكد أن لقاحات كورونا ستكون مدة تحصينها 6 أشهر وقد تكون سنة، مؤكدة أن الدولة لجأت إلى إدخال صناعة لقاح كورونا وتم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات المطورة للقاحات، وقريبا سيتم توقيع العقد، حتى تستطيع مصر تصنيع اللقاح عقب التأكد من فعاليته.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصرى أفندى" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة: "لو شركة اخترعت لقاح فورًا هايتم نقل التكنولوجيا المتعلقة به للعالم أجمع لأن كورونا وباء عالمى". وأوضحت أنه من الوارد حدوث تحور فى الفيروس وتغيير الأبحاث، مضيفة: "لا اعتقد أن يرحل الفيروس تمامًا ولكن سنتعايش معه بشكل أو بآخر". Advertisements وأكدت أن مصر ما زالت فى الموجة الأولى للفيروس، وأن الدولة متحكمة فى الفيروس حتى الآن، كما أن مصر من الدول المشهود لها بإدارة الأزمة بشكل جيد.

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