أحمد سلطان مقررا للجنتى الطاقة والبيئة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة

وسلطان هو من خريج برنامج القيادات الشابة بقطاع البترول، وتخرج من كلية هندسة البترول والتعدين دفعة 2005، وتم تعينه فى قطاع البترول ضمن برنامج أوائل الجامعات المصرية.

وسبق تكريمه من نقابة المهندسين المصرية عام 2005 لحصوله على المركز الأول على قسم الهندسة الجيولوجية.

وحصل سلطان على درجة الماجستير عام 2012 من كلية هندسة البترول، كما توج بجائزة أفضل بحث ورسالة ماجستير فى نفس العام من جامعة السويس.

حصل مقرر لجنتى الطاقة والبيئة بعد ذلك، على درجة الدكتوراه عام 2017 من كلية هندسة البترول.

وسافر ضمن وفد من قطاع البترول والشركة لتعزيز العلاقات المصرية البحرينية كأصغر شاب فى قطاع البترول، حيث تدرج فى الشركة حتى حصل على درجة مدير إدارة الدراسات بشركة ثروة للبترول.

كما تخرج سلطان من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول تحت رعاية معالى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وشارك فى عدد من المنتديات والمؤتمرات، منها منتدى شباب العالم كمتحدث عام 2018 بمدينة شرم الشيخ، ومؤتمر إيجبس عام 2018 كمتحدث، ومؤتمر البحر المتوسط عام 2018 فى مدينة الاسكندرية كمتحدث.

وحصل على جائزة التميز عام 2018 فى مجال البحث والاستكشاف للأفراد من المهندس طارق الملا وزير البترول.

كما شارك أيضا فى مؤتمر البحر المتوسط عام 2019 بدولة إيطاليا كمتحدث، وترأس إحدى الجلسات كأصغر شاب على مستوى العالم ولأول مرة لشاب مصرى.

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تم ترشيح سلطان عضوا للجنة الفنية لمؤتمر إيجبس لعامى منذ عام 2019 حتى الآن.

وشارك فى مؤتمر الاستثمار من أجل أفريقيا عامى 2018 و 2019 كمتحدث فى إحدى الجلسات.

المشاركة فى أول بث مباشر عن منطقة شرق المتوسط فى أغسطس الماضى، بالمشاركة مع الرئيس التنفيذى لشركة هيلنيك.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية فى مجال الإدارة والتنمية البشرية، وأيضا العديد من الدورات التدريبية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

شارك سلطان بعد ذلك فى مؤتمر الاستكشاف والإنتاج فى اليونان عام 2019 كمتحدث، كما حصل على جائزة أفضل بحث فى مجال الاستكشاف من مؤتمر إيبوك عام 2019.

وشارك فى الإشراف على العديد من الرسائل العلمية فى العديد من الجامعات المصرية، وله أكثر من 25 بحث علمى فى مجال البحث والاستكشاف، إضافة إلى العديد من المقالات العلمية فى مجال البحث والاستكشاف، ومحاضر فى العديد من الجامعات المصرية فى مجال تسجيلات الآبار وتفسيرها.

وتم تكريمه من العديد من الكليات العملية لمشاركاته الفعالة فى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

ويعد الدكتور أحمد سلطان، صاحب مبادرة العلم أمانة والتعليم حق، وله كتاب تم تأليفه عام 2017 فى مجال تسجيلات الآبار، كأصغر شاب فى تاريخ صناعة البترول له كتابه الخاص.