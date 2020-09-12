عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

بعد زيارته القصيرة إلى مدينة الأقصر، توجه، اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى مدينة الغردقة، وتفقد المعرض المؤقت لبعض كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واوضح الدكتور خالد العناني ان هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وأشار الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إلى أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض بصفة مؤقته في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، على أن تلك الكنوز يتم عرضها لأول مرة في مصر خارج المتحف المصري بالتحرير، وستظل بمتحف الغردقة حتى يتم نقلها إلى مقر عرضها الدلئم بالمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021. كما انه يأتي في إطار سياسة الوزارة لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية.

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ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض، وتضم القطع الأخرى؛ تمثال اوشابتي يرتدي النمس المذهب، وغطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك، وتمثال اوشابتي يرتدي تاج الخربش ويمسك بالمذنبة والصولجان، وتمثال اوشابتي يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البونز وقلادة مذهبة، وسدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة وبوق من الفضة المذهبه، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبانوس والعاج، وإناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة، وعلبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.

جدير بالذكر ان هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض " توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي " بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري