تعرف على حقيقة تصدير الحكومة الكهرباء لدول بسعر مدعم

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصدير الحكومة الكهرباء لدول بسعر مدعم.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الكهرباء التي نفت صحة هذه الكلام جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا صحة لما يتداول في هذا الأمر.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.