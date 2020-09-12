رئيس دير مارمينا ينفي توزيع «أجزاء من جسد» القديس البابا كيرلس السادس على كنائس في المهجر

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وتابع قائلا، إنه تم تأجيل نقل جثمان قداسة البابا كيرلس لمدة عام لحين موعد عيد الشهيد مارمينا، وإنه عندما جاء موعد نقل الجثمان إلى الدير، كان من الطبيعي أن يكون الجسد قد تحلل بعد مرور هذه المدة، إلا أنهم وجدوا أن جسده سليم كما هو.
وأضاف نيافة الأنبا إرميا أن نيافة الأنبا مينا أفامينا أخبره أنه عندما وصل جثمان قداسة البابا كيرلس السادس إلى دير مارمينا تم اكتشاف أن جسده سليم ولم يتحلل، وأنه تم التواصل مع الدكتور يوسف يواقيم من أشهر الأطباء في مصر، وسجل شهادة موجودة في الدير أن جسد البابا كيرلس السادس سليم ولم يتحلل، وهو موجود إلى الآن في المزار الخاص به بدير مارمينا، وسبب بركة للكثير من الناس وأبناء الدير.
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