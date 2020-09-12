أهم الأخبار .. تفاصيل التطبيع بين إسرائيل والبحرين وموقف فلسطين .. وأزمة صالح جمعة

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بعد التطبيع مع إسرائيل.. وزير الخارجية الفلسطيني يستدعي سفيره من البحرين للتشاور

إثر الخطوة التطبيعية التي قامت بها مملكة البحرين، الليلة، بإعلانها إقامة علاقات تطبيع وتوقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال؛ في انتهاك خطير لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، وفي تهديد كبير لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي استدعاءه الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال. .. للمزيد اضغط هنا

تقرير إسرائيلي يكشف الهدف من تدخلات تركيا في المنطقة

يكشف انفجار مرفأ بيروت الأخير، مدى التعاون المتزايد بين تركيا وإيران، ومصالحهما الاستراتيجية في لبنان؛ ما يسهل أعمال أنقرة الاستفزازية والمثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط،، حيث يحاول نظام الرئيس رجب طيب أردوغان زيادة نفوذه في تلك المنطقة.

القصة الكاملة لـ "مشكلة" صالح جمعة من البداية للنهاية | صور

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لا صوت يعلو فوق صوت مشكلة صالح جمعة واصطدامه بسيارتين في منطقة الزمالك اليوم والتي أدت إلى الكثير من القيل والقال.

عبد الحفيظ: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة للتتويج بلقب الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي ‏بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في ‏الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.‏. للمزيد اضغط هنا

حقيقة زواج بائع الفريسكا من ابنة رجل أعمال شهير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن تقدم أحد رجال الأعمال بطلب يد ابنته للطالب إبراهيم عبدالناصر راضي الشهير إعلاميا ببائع الفريسكا، والتكفل بجميع مصاريف الزواج بالكامل، وإهدائه شقة بمليوني جنيه.

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين