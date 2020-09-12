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مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من كازاخستان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من كازاخستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت، اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان والتي جاءت من مدينة الماطا وعلى متنها 239 سائحًا.

وقالت إيمان محمود مدير عام السياحة الداخلبةً بالهيئة العامة للتنشيط السياحي ان مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة استقبل هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر علي مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

وكان السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، قد أشار، خلال لقاءه منذ أيام مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيرًا لبلاده في القاهرة، إلى وصول هذا الفوج السياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

وأكد السفير على أن جميع المقاصد السياحية في مصر آمنه وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته.

وتأتي هذه الرحلة استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أول يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة حتى الآن أكثر من 190 ألف سائحًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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