إعلامية كويتية: موقف سيدة القطار عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه جنود الجيش المصري

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بموقف السيدة صفية إبراهيم وموقفها مع المجند بإصرارها على حسم المشكلة بوقوفها في ظهره، لافتة إلى أنه موقف ليس بغريب على السيدة المصرية.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن السيدة صفية مثالًا لـ عظمة وأصالة المرأة المصرية و فخر للمرأة العربية العظيمة، والتى يشهد لها التاريخ ببطولات على مر العصور .

وأضافت "الإعلامية الكويتية"، أن موقف السيدة صفية عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه أفراد الجيش المصري العظيم خير أجناد الأرض فهى مثال لأمهات من ينتمون للجيش المصري وأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا ودفاعا على الوطن.

وأشارت الرشيد"، إلى أن الاتصال الهاتفي الذى تلقته السيدة صفية من الرئاسة ووزير الدفاع المصري هو أكبر وسام لموقفها البطولى لها، فضلا عن إتخاذ إجراءات صارمة حيال من تجاوز بحق المجند.

من جانبها أصدرت وزارة النقل بيانًا تعلن من خلاله أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري، مشيرًة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وقالت النقل: بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر 2020، فإن وزير النقل وجميع العاملون في الوزارة يعتذرون عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للمسافرين والعمل على خدمتهم، وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وتابع البيان: أن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون، وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

على الصعيد الآخر؛ توجهت القوات المسلحة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، بالشكر للسيدة المصرية التي ظهرت في واقعة قطار المنصورة وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب للمجند، ووصفتها بالسيدة العظيمة.

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وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ما فعلته تلك السيدة في الواقعة، هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

وأضاف البيان: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة إحترامها لكافة مؤسسات الدولة ، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه ، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم".

وتابع: "القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين".

واختتم: "كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار ، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة

على الصعيد الآخر؛ أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالموقف الإنسانى والإيجابي للسيدة المصرية المعروفة إعلاميا بإسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن مواطن مصري أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الموقف الانسانى و النبيل والإيجابي ليس جديد على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة ، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التى دفعتها لوقف هذا الموقف المهين الذى تعرض له المواطن وتدخلت سريعًا لفض النزاع .

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الانسانى .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير لاعلانه اعتذاره وتأكيده أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.