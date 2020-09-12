نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. الإحساس بارتفاع درجات الحرارة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة، وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 83%، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، مؤكدة على ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقسا حارا، بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

Advertisements

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة 20% علي حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.