صور .. البعثة الطبية بالسودان تواصل عملها بالمناطق المتضررة من الفيضانات

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامى للوزارة، إن البعثة الطبية المصرية، تواصل عملها بالسودان فى المناطق التى تضررت جراء الفيضانات.





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