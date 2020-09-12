وزيرة التضامن عن واقعة طفل قصر النيل: نرجو تحرى الدقة فى بوستات فيس بوك

وتوجه الفريق المكلف بالمهمة على الفور لمكان تواجد الطفل وظل يبحث عن الطفل بدون جدوى، إلا أنه تلاحظ تواجد طفل آخر يرتدى نفس الملابس التى كان يرتديها الطفل الذى ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقام الفريق باستدراجه فى الكلام وأفاد الطفل بأن الملابس التى يرتديها هى بالفعل نفس الملابس التى ظهر بها الطفل الذى ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بشارع قصر النيل، واستكمل أنه يوجد أطفال آخرون يمتهنون التسول ويقوموا بتمزيق ملابسهم لاستعطاف المارة لحصولهم على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات.
وقام فريق التدخل السريع المركزى ومأمورى الضبط القضائى بالوزارة بتمشيط المنطقة وعُثر بالفعل على أربعة أطفال يتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والسادسة عشر يفترشون الارصفة ويمتهنون التسول، وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتوفير مكان أمن لإيداع الاطفال وتوفير متطلباتهم الأساسية، وتتبع أسر الأطفال الذين يتم استغلالهم فى التسول ودراسة حالاتها، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية، وتقديم الدعم والإرشاد النفسى للاطفال ومتابعة حالاتهم النفسية داخل دار الرعاية.
وعلى الفور توجه أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بصحبة الأطفال المعثور عليهم لقسم شرطة عابدين وتم تحرير محضر قيد تحت رقم ٢٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بإيداع الأطفال إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وبالفعل تم إيداع الأطفال فورا ليتلقوا كافة أوجة الرعاية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق بتكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى وإتخاذ كافة إجراءات جذب الأطفال فى الشارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهل لرعايتهم، كما شددت بضرورة التنسيق مع مكتب السيد المستشار النائب العام ووزارة الداخلية للإبلاغ عن أية مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هى أسر الأطفال أنفسهم.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين عدم التسرع فى الحكم على بعض "البوستات" التى قد تحوى وراءها حقائق أعمق من الصور مما يشجع بعض الأفراد على التمادى فى استخدام الإعلام المجتمعى لنشر شائعات أو تضخيم قضايا.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.
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