فيديو .. وزير الأوقاف : لا يوجد دولة فى العالم افتتحت 200 مسجد فى 8 أيام

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج "آخر النهار"، الذى يعرض على قناة النهار، ويقدمه الإعلامى محمد الباز، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التى تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتى بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

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وأكد، أنهتم افتتاح أمس الجمعة 130 مسجدًا منها 53 فى محافظة واحدة وهى محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التى تعد مفخرة فى مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذى أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدى جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التى صار كل منها أيقونة فى مجال العمارة الإسلامية.