سفير مصر فى غانا يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

عقـــدَ السفير عماد حنا، سفير مصر فى أكـرا، اجتماعاً مع "وامكيلى ميني"، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بمقر السكرتارية الدائمة بالعاصمة الغانية أكــرا.





وهنأ السفير، مينى بتوليه مهام منصبه الجديد كأول سكرتير عـــام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والتى ستُمثــل فى جوهرها السوق الأكبـــر عالميا بإجمالى ناتج قومى يناهـز 3 تريليونات دولاروتعداد سكان قوامه ١،٢ مليار نسمة، كما بحثا سوياً آفـاق التعاون بين مصر والسكرتارية.

وأكدَ السفير حنا خلال اللقاء حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقى وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى دور مصر الفاعل فى دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى، وما تُمثله هذه الاتفاقية من نقطة تحوّلٍ مِفصلية على طريق التعاون القارى تحقيقاً لأجندة إفريقيا ٢٠٦٣.

كما أشارَ حنا إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على المُضى قُدُمــاً فى دعم الاندماج الأفريقى وتحقيق التنمية المُستدامة بدول القارة وزيادة حجم التجارة فيما بينها، حيثُ تسعى مصر فى هذا الإطار إلى إتمام مشروع الطريق البــرى "القاهرة – كيب تاون" لربط شمال القارة بجنوبها دعماً لحركة التجارة البينية، كما تُشارك فى العديد من مشروعات البنية التحتية عبر الإقليمية، وتُساهم بمبادراتٍ لتدريب شباب القارة بهدف تنمية وصقل قدراتهم، وتقدم كافة أوجه الدعم الفنى للتعجيل بوتيرة التنمية الصناعية الأفريقية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأمين قُــدرة المُنتج الأفريقى على التواجـــد والمُنافسة.

ونقل السفير المصرى ترحيب مصر بتقديم كافة أوجه الدعم للسكرتارية الأفريقية الوليدة، بما لمصر من تجارب ناجحة فى هذا المضمار، منوهاً إلى الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال التحكيم التجارى الدولى وفض المنازعات، وموضوعات حقوق الملكية الفكرية، وتجارة الخدمات، وقواعد المنشأ.

من جانبه، أعرب السكرتير عام "مينى" عن امتنانه للدعم المصرى الملموس للاتفاقية القارية وسكرتاريتها الجديدة، مُثمناً دور مصر الريادى على الساحتين الإقليمية والدولية وإدارتها الحكيمة لقضايا القارة وشواغلها إبان تولى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى، وحرصها على تحقيق الاندماج الأفريقى المنشود.