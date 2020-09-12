الحكومة : لا صحة لتصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم أقل من المحلى

وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتصدير مصر الكهرباء لدول أوربية بسعر مدعم أقل من السعر المحلى، حيث لا يوجد أى ربط كهربائى بين مصر و أى دولة أوروبية حتى الآن.
وأشارت إلى أن تصدير مصر الكهرباء للخارج يأتى نتيجة امتلاكها احتياطيًّا ضخمًا من الطاقة بمختلف أنواعها -سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة- مما يسهم فى زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذباً للاستثمار فى مجال الطاقة.
وفى سياق متصل، جار حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، والذى سيجرى من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، ويعد المشروع أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبّية، ويحوّل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء فى القارّة الأوروبّية.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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